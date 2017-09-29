(Görüntülü Haber) Emine Erdoğan " Çocuklarımızı erken yaşta spor ve sanata yönlendirmeliyiz"

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA) Yeşilay\'dan aldıkları ücretsiz destekle alkol ve uyuşturucu gibi madde bağımlılıklarından kurtulan gençler ve aileleri, \'YEDAM\'la Hayata Devam\' adlı etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan bir araya geldi.







Emine Erdoğan, Yeşilay\'a bağlı Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)\'nin \'YEDAM\'la Hayata Devam\' adlı programına katıldı. Yeşilay\'ın Sarayburnu\'ndaki Genel Merkezi\'nde, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk\'ün ev sahipliğinde düzenenen etkinlikte Emine Erdoğan, YEDAM\'dan ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon desteği alarak alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulan gençler ve onların aileleriyle bir araya geldi. Programa, Emine Erdoğan\'ın yanı sıra kızı Esra Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin\'in eşi Şeyma Şahin de katıldı.







Burada bir konuşma yapan Emine Erdoğan, azim ve kararlılıklarıyla bağımlılıktan kurtulanlar ve aileleriyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Buluşmayı, \"Hayatın renkleri ile yeniden tanışma ve buluşması olarak gördüğünü belirten Erdoğan,







\"Yeni bir yaşama adım atan evlatlarımızın sevincine hep birlikte ortak oluyor, bağımlılıklara karşı güçlü bir irade ortaya koyarak, temiz geçirdikleri bir yıla yakın süreyi,bugün taçlandırıyoruz\" ifadelerini kullandı.















\"BAĞIMLILIKTAN KURTULMAK BAYRAM SEVİNCİDİR\"







Emine Erdoğan, \"Bağımlılıklardan kurtulmak, sadece sizin için değil, sizi çok seven aileleriniz, içinde yaşadığınız toplum için de bir bayram sevincidir. Gençlerimizin sağlıklı, dinamik, özgüvenli, geleceğe yön veren bireyler olmalarını isteriz. Sizleri kazanmak, bizim için mutluluk sebebidir\" dedi.















\"HAYAT ŞARTLARININ DEĞİŞMESİ BİZİ YENİ BAĞIMLILIK TÜRLERİ İLE TANIŞTIRIYOR\"







Yeşilay\'ın bağımlılıklarla mücadelede büyük bir başarı elde ettiğinin altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:







\"Yeşilay, ülkemize bu alanda ortaya koyduğu karneye önemli bir katkı sağladı. Türkiye genelinde 110 şubesiyle, bilimsel metodlarla faaliyet gösteriyor.Ama daha önemlisi, bağımlılıklarla mücadelede global bir model kuran Yeşilay\'ın açtığı uluslararası şemsiyedir.







Ne yazıkki, hayat şartlarının değişmesi bizi yeni bağımlılık türleri ile tanıştırıyor. Alkol, uyuşturucu, sigara gibi bağımlılıklara artık internet, teknoloji, alışveriş gibi bağımlılıklar eklendi. Biliyoruz ki, bir bağımlılık diğerini tetikliyor. İçinde bulunduğumuz zorluklardan uzaklaştığımızı düşünerek bağlandığımız şeyler, ne yazık ki bir süre sonra kendisi bir soruna dönüşüyor. O nedenle, bağımlılığa bir eğilimimiz varsa, bunu farketmeli ve gerekli tedbirleri almalıyız.\"















BAĞIMLILIKLARA KARŞI SPOR VE SANAT







\"Bağımlılıkları önlemenin en güzel yolu insan ruhunu beslemektir\" diyen Emine Erdoğan, \"Sanatla zenginleştirilmiş bir ruh, her türlü rüzgara karşı dayanıklı olur. Aynı şekilde sporla kazanılmış beden sağlığı zorluklara karşı direncimizi artırır. Toplum olarak bu konuda bir özeleştiri yapmalı, çocuklarımızı erken yaşta sanata ve spora yönlendirmeliyiz\" ifadelerini kullandı.















BAKAN KAYA: PİLOT UYGULAMALARA BAŞLADIK







Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da bakanlık olarak Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı\' kapsamında araştırma, sosyal ürün ve talep azaltımlarında önemli sorumluluklar üstlendiklerini vurgulayarak bu alandaki çalışmaları anlattı. Bağımlılıkla mücadelede tedavi kadar tedavi sonrası kişinin sosyal hayata uyumunun sağlanmasının önemine de değinen Bakan Kaya, \"Bu konuda önemli bir sorumluluk üstlendik. Bakanlık olarak \'Sosyal Uyum Birimi\'nin yapılandırmasını gerçekleştirdik, pilot uygulamalara başladık\" şeklinde konuştu.















EMİNE ERDOĞAN\'A EBRU TABLOSU







Konuşmaların ardından Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, YEDAM\'da tedavi gören bir gencin, hobi atölyelerinde hazırladığı ebru tablosunu Emine Erdoğan\'a takdim etti. Ayrıca bağımlılıktan kurtulan bir gence teslim edilmesi üzerine törene katılan annesine de Emine Erdoğan bisiklet hediye etti.