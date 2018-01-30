(Görüntülü Haber) Emekliler bağlama kursunda

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR\'de emekliler için düzenlenen bağlama kursuna 53 ile 77 yaş arasında 10 kişi katıldı. Kursiyerler, Türk Halk Müziği Korosu Şefi ve aynı zamanda bağlama eğitmeni olan Mehmet Özel gözetiminde türkü söyleyip, saz çalıyor. Tepebaşı Belediyesi\'nin Şirintepe Mahallesi\'ndeki Zişan Kızılcıklı Belde Evi\'nde bağlama kursuna katılan emekliler, önümüzdeki 23 Şubat\'ta konser verecek. Türk Halk Müziği Koro Şefi ve bağlama eğitmeni Mehmet Özel, emeklilerle haftada 2 gün çalışma yaptıklarını söyledi. Emekli kursiyerlerin 23 şubatta Zübeyde Hanım Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilecek olan konserde saz çalıp türkü söyleyeceklerini belirten Mehmet Özel şöyle konuştu Daha önce kadınlardan oluşan Türk Halk Müziği koromuz vardı. Emeklilerimizle de böyle bir koro oluşturmak için bu kursu açtık. Hepsi de Türk Halk müziğine gönül vermiş kişiler. Onlarla burada haftanın iki günü çalışma yapıyoruz. Mayıs ayının sonuna kadar kursumuz devam edecek. Geçen 15 Aralık\'ta Çukurhisar Belde Evi\'nde bir konser verdik. 23 şubat tarihinde de Zübeyde Hanım Kültür Merkezi\'nde ikinci konserimiz olacak. Kursiyerlerimizin performansları gayet iyi. Kursiyerler ise saz çalmayı ve türkü söylemeyi çok sevdiklerini söyledi. 77 yaşındaki Mehmet Karaman, bağlamayla 11 yaşında tanıştım. İş hayatı dolayısıyla zaman ayıramadım. İçimde hevesim vardı o nedenle bu kursa katıldım dedi. 53 yaşındaki Fikret Kaplan da, bu tür kurslar en çok emeklilere yarıyor ve bizi kahve köşelerinden kurtarıyor. İçimizde uhde kalan bağlamayı çalıyor, türküler söylüyoruz diye konuştu. Memur emeklisi Ahmet Kuş da, kursu düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Bağlamamızı evde de çalıyoruz ama biraz sıkıntı yaratıyor. Alt ve üst komşular rahatsız olmasın diye fazla ses çıkaramıyoruz dedi.