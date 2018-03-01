(Görüntülü Haber) Emekli polis ile 5 kişiye, tefecilik ve tarihi eser kaçakçılığından gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN merkezli Bursa ve Bilecik\'te 6 adrese eş zamanlı düzenlenen tefecilik ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında bulunan emekli polis memuru R.E.\'nin evinde ve iş yerinde borçlulara imzalatılmış ancak rakam yazılmamış 352 senet, tapu, tarihi heykel, dedektör ve esrar ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, emekli polis memuru R.E.\'nin tefecilik ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığını öğrendi. Şüpheliyi takibe alan jandarmanın yaptığı çalışma sonrasında emekli polis memuru R.E., yanında çalışan M.K., kardeşi E.E., Bursa\'da bulunan E.Y. ve S.S., Bilecik\'te bulunan E.B.\'nin birlikte çalıştığı tespit edildi. Jandarma şüphelilerin adreslerini belirledikten sonra dün sabah Efeler ilçesinde R.E.\'nin ev ve iş yerine, M.K.\'yi Köşk ilçesinde, E.E.\'yi Sultanhisar\'da, E.Y. ve S.S.\'yi Bilecik ve E.B.\'yi ise Bursa\'daki evine eş zamanlı operasyonla yakaladı. Adreslerde ise arama yapıldı. İşin organizyonunu yaptığı iddia edilen emekli polis memuru R.E. ve kardeşi E.E.\'nin, Efeler ilçesinde yaptığı araç kiralama işini paravan olarak kullandığı belirtildi. SENET, TARİHİ ESER, SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ R.E.\'nin evinde ve iş yerinde yapılan aramada 352 mağdura ait miktarları yazılmadan imzalanan senet, 12 ev ve arsa tapusu, 3 define arama detektörü, 14 santimetre boyunda tarihi heykel, tarihi eser tespit kiti, kurusıkıdan bozma tabanca, 10 gram kubar esrar ve 3 cep telefonu ele geçirildi. R.E.\'nin borçla vatandaşlara para verdiği ve karşılığında boş senede imza attırdığı, aynı zamanda ise tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı. R.E.\'nin borçla para verdiği ancak senetlere borç miktarını yazmadan imzalattığı 352 mağdurun jandarma tarafından tek tek çağrılacağı ve ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Jandarma ekiplerine, polis bölgelerindeki güvenlik güçlerinin de destek verdiği kaydedildi. Borçlu olan kişilerin R.E.\'ye para ödemesi yapmalarına rağmen senetlerin boş olmasından dolayı borçlarının bitmediği, borcunu ödemeyenlerin ise silahla tehdit edildiği öğrenildi.