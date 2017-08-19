(Görüntülü Haber) Emekli olan itfaiyeciye sürpriz uğurlama

ANKARA, (DHA) - ANKARA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı\'nda 25 yıl itfaiye personeli olarak çalışan Hüseyin Akkaya, son nöbetinde çalışma arkadaşları tarafından üzerine su sıkılarak uğurlandı.



Meslek hayatı boyunca sayısız yangın ve kurtarmalarda görev alan Akkaya için çalıştığı İskitler Merkez İstasyonu\'nda sürpriz bir uğurlama yapıldı. Duygu dolu ve eğlenceli anların yaşandığı uğurlamada, arkadaşlarının bahçede çember içine aldığı Hüseyin Akkaya\'ya 90 metrelik platform aracından su sıkıldı. Akkaya, unutulmaz bir an yaşadığını belirterek, arkadaşlarına teşekkür etti.