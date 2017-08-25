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(Görüntülü Haber) Emekli maaşını çekti, forkliftten düşen taşların altında öldü

Suat SÖĞÜT / FİNİKE(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Finike İlçesi'nde, emekli maaşını çeken 68 yaşındaki Nuriye Demir, yolun karşısına geçmek isterken forkliftten düşen parke taşlarının altında kalarak yaşamını yitirdi

25 Ağustos 2017 19:44

Suat SÖĞÜT / FİNİKE(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Finike İlçesi\'nde, emekli maaşını çeken 68 yaşındaki Nuriye Demir, yolun karşısına geçmek isterken forkliftten düşen parke taşlarının altında kalarak yaşamını yitirdi. Finike\'de öğle vakti emekli maaşını çeken Nuriye Demir, Sahilkent Mahallesi\'ndeki evine gitmek için Şerbetçi Bulvarı\'ndan yolun karşısına geçmek istedi. Nuriye Demir, bu sırada ters yönde seyir halinde olan Nurettin Bakla yönetimindeki forkliftin üzerinden düşen parke taşlarının altında kaldı. Nuriye Demir başına aldığı darbeler nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayı haber alarak gelen Demir\'in yakınları gözyaşı döktü. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra Demir\'in cenazesi Finike Devlet Hastanesi morguna konuldu. Polis, Nurettin Bakla\'yı gözaltına alındı. Görgü tanıkları, ters yönde seyir halindeki forklift sürücüsünün Nuriye Demir\'i son anda fark ettiğini, ani fren yapması sonucu parke taşlarının devrildiğini iddia etti.

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