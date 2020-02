(Görüntülü Haber) Emekli maaşından her ay bin lira, Mehmetçik için bağışlayacak

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da yaşayan Mehmet Ekti (84), emekli maaşının bin lirasını Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı. Ekti, maddi durumunun iyi olduğunu belirterek, her ay düzenli olarak bin lira bağışlayacağını söyledi. Merkez Varlık Mahallesi\'nde oturan, PTT\'den emekli, 5\'i kız 8 çocuk babası Mehmet Ekti, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek için her ay maaşının bin lirasını Mehmetçik Vakfı\'na bağışlama kararı aldı. Ekti, bugün aldığı son maaşının bin lirasını banka şubesine gidip, Mehmetçik Vakfı\'na gönderdi. Yaptığı bağışın zenginlere örnek olmasını isteyen Mehmet Ekti, Mehmetçik Vakfı\'na her ay düzenli olarak bin lira bağışta bulunacağını söyledi. Ekti, \"Parayı mezara mı götüreceğiz? Şükür, Allah\'ın izniyle ne devletimiz muhtaç ne milletimiz muhtaç ne askeriyemiz ne de polisimiz muhtaç. Fakat bir yardımda bulunmak, çorbada benim de tuzumun bulunması, iyidir\" dedi.