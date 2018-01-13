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(Görüntülü Haber) Emekli cinayetinin şüphelisi adliyede

Hakan KALELİSİVAS, (DHA)- SİVAS'ta memur emeklisi, 61 yaşındaki Ali Galip Atısever'i yalnız yaşadığı evinde 10 yerinden bıçaklayarak öldüren kuaför Ferhan K

13 Ocak 2018 19:18

Hakan KALELİSİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta memur emeklisi, 61 yaşındaki Ali Galip Atısever\'i yalnız yaşadığı evinde 10 yerinden bıçaklayarak öldüren kuaför Ferhan K. (28), Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sivas\'ta, 8 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde, Kaleardı Mahallesi Mum Baba Caddesi, Zümrüt Apartmanı\'nın 1\'inci katında oturan ve 6 yıl önce eşinden boşanan Ali Galip Atısever\'den bir süreden bu yana haber alamayan komşuları durumdan şüphelenince yakınlarına haber verdi. Eve gelen Atısever\'in kızı Semiha Atısever, babasını evin salonunda yerde hareketsiz halde buldu. Daha sonra durum 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sevk edilen sağlık ekipleri Atısever\'in öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede Atısever\'in 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısını tespit etmek için çalışma başlattı. Son görüştüğü kişilerden birinin Ferhan K. olduğu belirlendi. Araştırmalar sürerken, dün Sivas Emniyet Müdürlüğü binasına giden Ferhan K., Ali Galip Atısever\'i kendisinin öldürdüğünü belirterek teslim oldu. Cinayet Büro ekipleri tarafından işlemleri yapılan ve kentte kuaförlük yaptığı öğrenilen Ferhan K., yıllardır saç-sakal tıraşını yaptığı Ali Galip Atısever\'le arkadaş olduklarını ifade etti. Olay günü evinde buluştukları Atısever\'i aralarında çıkan tartışma yüzünden öldürdüğünü söyledi. Olaydan sonra il dışına çıktığını, arandığını öğrenince teslim olmaya karar verdiğini de ifadesinde belirtti. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusu sürüyor.

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