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(Görüntülü Haber) Emekli astsubay intihar etti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) ANTALYA'da, yaşlılığa bağlı hastalıkları yüzünden bunalıma giren emekli astsubay 86 yaşındaki Rasim Sakızlı, 10 katlı binanın çatısından atlayarak intihar etti

21 Ekim 2017 16:32

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) ANTALYA\'da, yaşlılığa bağlı hastalıkları yüzünden bunalıma giren emekli astsubay 86 yaşındaki Rasim Sakızlı, 10 katlı binanın çatısından atlayarak intihar etti. Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 2112 Sokak\'taki 10 katlı Hafize Şahbaz apartmanında oturan emekli astsubay Rasim Sakızlı, yaşlılığa bağlı artan rahatsızlıkları yüzünden bunalıma girdi. Sabah saatlerinde oturduğu binanın terasına çıkan Sakızlı, kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Rasim Sakızlı için apartman sakinleri ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekipleri, Rasim Sakızlı\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sakızlı\'nın cansız bedeni otopsi için Antalya adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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