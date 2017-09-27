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(Görüntülü Haber) Elmalı Belediyesi'nden eğitime destek

Mehmet AKIN/ELMALI(Antlaya), (DHA) ELMALI Belediyesi tarafından BelediyeTube: Öğretmeni İçinde Ders Anlatan Defter projesi başlatıldı

27 Eylül 2017 18:44

Mehmet AKIN/ELMALI(Antlaya), (DHA) ELMALI Belediyesi tarafından BelediyeTube: Öğretmeni İçinde Ders Anlatan Defter projesi başlatıldı. Belediye Başkanı Ümit Öztekin\'in girişimleriyle hayata geçirilen proje kapsamında, ilçede eğitim öğretim gören öğrencilerle öğretmenlere destek sağlaması, anlaşılmayan konuların sınırsız tekrarla pekiştirilebilmesi, soru bankası, deneme sınavları ve yaprak testlerle öğrencilerin başarılarının analiz edilebilmesi amacıyla hazırlanan, özellikle velilerin özel ders masrafından kurtarmak ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla oluşturulan BelediyeTube: Öğretmeni İçinde Ders Anlatan Defter\'in dağıtım ve tanıtımı yapıldı. Kaymakam Gürbüz Saltaş, Belediye Başkanı Ümit Öztekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, defterlerin dağıtım programına katıldı. BelediyeTube: Öğretmeni İçinde Ders Anlatan Defter internet bağlantısı ile bütün akıllı telefonlardan, tabletlerden, bilgisayardan ve sanal gerçeklik cihazlarından takip edilebilecek. Proje kapsamında ilçe genelinde tüm okullarda 2 ve 12\'nci sınıflar dahil 6 bin öğrenci ve öğretmene ücretsiz olarak defterler dağıtıldı.

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