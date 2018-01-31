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(Görüntülü Haber) Elleri kınalı Yeliz, Afrin için gönüllü oldu

Halil İbrahim YEL TOKAT (DHA)TOKAT'ta kınalı elleri ile Askerlik Şubesine başvuran lise öğrencisi Yeliz Çakır(16) 'Zeytin Dalı' operasyonu için gönüllü oldu

31 Ocak 2018 18:29

Halil İbrahim YEL TOKAT (DHA)TOKAT\'ta kınalı elleri ile Askerlik Şubesine başvuran lise öğrencisi Yeliz Çakır(16) \'Zeytin Dalı\' operasyonu için gönüllü oldu. Tokat\'ta Ak Ocaklar üyeleri Askerlik Şubesi önünde Afrin\'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına destek amaçlı basın açıklaması yaptı. Ak Ocakları üyesi olan Kenan Çakır ise çocukları ile birlikte yapılan bu eyleme destek verdi. Kızı Yeliz Çakır annesinin ellerine yaktığı kına ile etkinliğe katıldı. Çakır, Bu vatan için her şeyi yapmaya hazırım. Bu adet Tokat yöresinden geliyor. Ben de onbeşlilerin torunuyum. Bu yüzden kınayı yaktım. İçimden gelerek gönüllü oldum. Kınayı da annem yaktı dedi. Tokat\'ta erkek kuaförlüğü yapan Kenan Çakır da, akşam eve gittiğinde ailesiyle yapacakları başvuru hakkında konuştuğunu ve kızının da kendisiyle birlikte gönüllü askerlik başvurusunda bulunmak istediğini söyledi. Basın açıklaması sonrası Yeliz Çakır, ocak üyeleri ile birlikte Askerlik Şubesine gönüllü askerlik için dilekçe verdi.

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