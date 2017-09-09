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(Görüntülü Haber) Elini kıyma makinesine kaptırdı

HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Halfeti İlçesi'nde, biber ezmeye çalışan Vahide Kılıç, elin kıyma makinesine kaptırdı

09 Eylül 2017 21:18

HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Halfeti İlçesi\'nde, biber ezmeye çalışan Vahide Kılıç, elin kıyma makinesine kaptırdı. Acil serviste itfaiye ekipleri ve doktorlar tarafından makineden sıkışan eli çıkarılan Vahide Kılıç ameliyata alındı.

Olay, Halfeti\'nin Argıl Mahallesi\'nde meydana geldi. Vahide Kılıç, biber salçası yapmak isterken sol elini makineye kaptırdı.  Acılar içerisinde çığlık atan Kılıç, yardımına koşan yakınları tarafından kıyma makinesiyle birlikte Halfeti Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil Servis\'te doktorların çabasına rağmen eli makineden çıkarılmayan Vahide Kılıç için bu kez itfaiye ekibinden yardım istendi. Hastanenin acil servisinde itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çabasının ardından Vahide Kılıç\'ın sol eli kıyma makinesi kesilerek çıkarıldı. Eli parçalanan Vahide Kılıç, ameliyata alındı.

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