(Görüntülü Haber) Elinde tabancayla intihar edeceğini söyleyip, canlı yayın yaptı (2)

İL PROTOKOLÜ İKNA ETTİ Akaryakıt istasyonundaki intihar girişimini haber alan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olay yerine geldi. Vali, belediye başkanı ve emniyet müdürü ayrı ayrı M.Ö. ile telefonla konuşarak ikna etmeye çalıştı. 2 katlı istasyon binasının ikinci katındaki odaya kendisini kilitleyen M.Ö., çabaların ardından intihar girişiminden vazgeçti. Olay yerine çağrılan psikologlarla görüşen M.Ö, daha sonra ailesiyle buluştu.