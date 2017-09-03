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(Görüntülü Haber) Elif'in adı bu parkta yaşayacak

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Didim ilçesinde açılışı yapılan parka, 2015 yılında Ankara tren garındaki canlı bombanın saldırısı sonucu hayatını kaybeden Didimli Elif Kanlıoğlu'nun adı verildi

03 Eylül 2017 15:50

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA) AYDIN\'ın Didim ilçesinde açılışı yapılan parka, 2015 yılında Ankara tren garındaki canlı bombanın saldırısı sonucu hayatını kaybeden Didimli Elif Kanlıoğlu\'nun adı verildi. ^ Didim Belediyesi tarafından yaptırılan ?Elif Kanlıoğlu Barış Parkı\'nın açılış törenine CHP\'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Elif Kanlıoğlu\'nun babası Ümit Kanlıoğlu, annesi Öznur Kanlıoğlu, İstanbul Beylikdüzü CHP İlçe Başkanı Taşkın Özer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Parkın açılış kurdelesini Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Elif Kanlıoğlu\'nun anne ve babası ile protokol üyeleri birlikte kesti. Başkan Atabay belediye tarafından yapılan parkın 2 bin 500 metrekare büyüklüğe sahip olduğunu belirterek \"Parkımızın içerisinde barışı simgeleyen kanadı kırık bir güvercin anıtı bulunuyor. Anıtın üzerine ise Elif Kanlıoğlu\'nun fotoğrafı yerleştirildi. 10 Ekim 2015 günü Ankara katliamında genç yaşta bir gencimiz yaşamını yitirdi. Biz de bu gencimizin adını yaşatmak adına bu parkımızı yaptırdık. Park içerisinde bulunan kanadı kırık güvercin heykeli Didim Belediyemize ait atölyelerimizde kendi heykeltıraşlarımız tarafından yapıldı. Didim ilçemizde bulunan tüm heykel ve anıtlar kendi heykeltıraşlarımız tarafından yapılıyor\" dedi. Elif Kanlıoğlu\'nun babası Ümit Kanlıoğlu da yaptığı konuşmasında Didim Belediyesi personellerine teşekkürlerini iletti. Mersin Üniversitesi Yabancı Dil Yüksekokulu 2\'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Elif Kanlıoğlu Aydın\'dan mitinge gidenler arasındaydı.

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