(Görüntülü Haber) Elektronik kelepçeliye görevli olduğu camiye giderken silahlı saldırı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da 29 yaşındaki Hüseyin Akın, aldığı denetimli serbestlik cezası nedeniyle hizmetli olarak görev yapacağı camiye gittiği sırada aralarında husumet bulunan aynı yaştaki Emre Kılıçarslan tarafından av tüfeğiyle ateş edilerek bacağından yaralandı. Olay, saat 08.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 272’nolu sokakta meydana geldi. Hüseyin Akın, işlediği bir suçtan dolayı aldığı denetimli serbestlik cezası nedeniyle hizmetli olarak görev yapacağı Kırmahalle Büyükcami\'ye gitmek için yol çıktı. Akın, sokakta iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan Emre Kılıçarslan ile karşılaştı. Kılıçarslan, Akın\'ın üzerine av tüfeğiyle ateş etti. İki bacağından yaralanan ve kanlar içinde kalan Akın, yere yığıldı. Ayağında elektronik kelepçe bulunan Akın, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, kazan Kılıçarslan\'ın yakalanması için çalışma başlattı.