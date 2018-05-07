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(Görüntülü Haber) Elektrikli tekerlekli sandalyeler için noter huzurunda kura çekildi

Haber-KameraADANA, (DHA)Adana'nın Seyhan İlçe Belediyesi, 7 art 2 sivil inisiyatif grubu birlikteliğinde gerçekleştirdiği proje kapsamında ihtiyaç sahibi engelli bireylere verilmek üzere alınan toplam 10 elektrikli tekerlekli sandalye için noter huzurunda

07 Mayıs 2018 18:28

Haber-KameraADANA, (DHA)Adana\'nın Seyhan İlçe Belediyesi, 7 art 2 sivil inisiyatif grubu birlikteliğinde gerçekleştirdiği proje kapsamında ihtiyaç sahibi engelli bireylere verilmek üzere alınan toplam 10 elektrikli tekerlekli sandalye için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrası elektrikli tekerlekli sandalyeler kurada ismi çıkanlara teslim edildi. Adana?da gönüllü bireyler tarafından kurulan ve tamamen gönüllük esasına göre çalışan 7 art 2 sivil inisiyatif grubunun başlattığı çalışma çerçevesinde alınan 10 elektrikli tekerlekli sandalye Seyhan Belediyesi\'ne başvuran ve acil ihtiyacı olan kişiler arasında yapılan kura çekimi ile sahiplerini buldu. Kura sonrası konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Başkan Zeydan Karalar, ?Arkadaşlar önemli bir iş yaptı dedi. SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ Sosyal sorumluluk adına kurulan ve tamamen gönüllü bireylerden oluşan 7 art 2 grubu adına konuşan Yeliz Doğramacılar ise Adana?ya sahip çıkacak sosyal projeler yapmak istediklerini söyledi. Doğramacılar, ?7 art 2 olarak Adana ya sahip çıkıp sosyal sorucululuk projeleri yapmak istiyoruz. Bu sosyal sorumluk projesinde Seyhan Belediyesi bize çok destek oldu. Başkanımız Zeydan Karalar ve tüm ekip arkadaşlarına sonsuz teşekkürler. Onların önderliğinde 10 kişiye akülü tekerdeki sendeliye dağıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz şeklinde konuştu. Konuşmalardın ardından akülü tekerlekli sandalyeler sahiplerine teslim edildi.

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