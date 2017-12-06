(Görüntülü Haber) Elektrikli bisikleti 25 saniyede çaldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'de elektrikli bisikleti 25 saniyede çalan Özer Y. (35)tutuklandı. Olay, merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi\'nde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği, kent genelinde artan elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, aynı suçlardan çok sayıda sabıkası olan ve 6 ay önce cezaevinden çıkan Özer Y.\'nin kimliğini tespit etti. 7 ayrı olaya karışan şüphelinin bir elektrikli bisikleti 25 saniyede çaldığı ortaya çıktı. Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.