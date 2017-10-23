(Görüntülü Haber) Elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN\'da, elektrikli bisiklet yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı. Kaza, Turgut Reis Mahallesi\'nde meydana geldi. 21 yaşındaki Hüzeyfe Kahil yönetimindeki elektrikli bisikletle yolun karşısında geçmeye çalışan 70 yaşındaki Osman Yücel\'e çarparak yere savruldu. Kazada bisiklet sürücüsü Kahil ile Yücel, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından tedavi için ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü