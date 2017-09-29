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(Görüntülü Haber) Elektrik panosundan esrar çıktı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde polisin düzenlediği operasyonda, bir evin bacasında, çatısında ve önünde bulunan elektrik panosunda 400 gram esrar ele geçirildi

29 Eylül 2017 23:42

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde polisin düzenlediği operasyonda, bir evin bacasında, çatısında ve önünde bulunan elektrik panosunda 400 gram esrar ele geçirildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak\'ta 3 eve operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda, çatıda, baca girişinde ve evin önündeki elektrik panosunda toplam 400 gram esrar ele geçirildi. 

Olayla ilglii gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 kişiden Papatya A. ile Şemsettin M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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