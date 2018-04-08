(Görüntülü Haber) Elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 genç can verdi

Elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 genç can verdi (2) ARKADIŞINI BIRAKIP DÖNERKEN KAZA OLMUŞ Balıkesir\'in Ayvalık ilçesinde beton elektrik direğine çarpan otomobilde 2 arkadaşıyla birlikte yaşamını yitiren Gözde Ç.’nin, annesi Gamze Alumert\'e ait 10 BEY 19 plakalı otomobille Sarımsaklı’da oturan kız arkadaşını evine bıraktığı, ilçe merkezine dönüşte ise kazanın meydana geldiği belirtildi. Üç gencin cenazelerinin otopsinin ardından, yarın öğle Saatli Camii\'nde düzenlenecek tören sonrası ilçe mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYORDU Gözde Ç.’nin Özel Ayvalık Temel Lisesi’nde öğrenci olduğu, bir yandan da üniversite sınavına hazırlandığı bildirildi. Gözde Ç.\'nin oto galeri sahibi babası Yıldıray Ç. ile Ayvalık Belediyesi\'nde personel olan annesi Gamze Alumert\'in boşandığı kaydedildi. MECLİS ÜYESİNİN KAYINBİRADERİ Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Muhittin Tüfekçi’nin kayınbiraderi olan Mert Artur’un ise Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü\'nden mezun olduğu belirtildi. TEKVANDO İLE UĞRAŞIYORDU Manisalı İbrahim Alper Yavaş ise Ayvalık’ta sporcu kimliği ile tanınıyordu. 4 yıldır tekvando antrenörü Volkan Sersan’ın öğrencisi olan Yavaş, Ayvalık’tan yurt dışına ilk giden tekvando kafilesi içinde yer almıştı. Ayvalık Meslek Yüksek Okulu Turizm Bölümü mezunu olan İbrahim Alper Yavaş’ın ailesi, bir otelin Spa’sını işletiyor.