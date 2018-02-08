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(Görüntülü Haber) Elektrik arızasına giden ekibin aracının üzerine çığ düştü

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'de elektrik arızasını gidermek için yola çıkan Çoruh TEDAŞ İl Müdürlüğü ekiplerinin içerisinde bulunduğu kamyonetin üzerine çığ düştü

08 Şubat 2018 13:54

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN\'de elektrik arızasını gidermek için yola çıkan Çoruh TEDAŞ İl Müdürlüğü ekiplerinin içerisinde bulunduğu kamyonetin üzerine çığ düştü. Şans eseri 3 kişilik ekibin yara almadığı olayda, kamyonette hasar meydana gledi. Merkeze bağlı Alabalık köyü Kermik Mahallesi\'nde meydana gelen elektrik arızasını gidermek için, Çoruh TEDAŞ İl Müdürlüğü ekipleri, dün saat 1700 sıralarında bölgeye hareket etti. Ekipler, mahalle yakınlarına geldiklerinde yamaçtan kar kütleleri koptu. Ekibin içerisinde bulunduğu kamyonet, hızla aşağıya inen kar kütlesinin altında kaldı. Sürücü Murat Gündoğdu ile yanındaki Volkan Demirci ve Ensar Akbulut, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. 3 kişi ekip, olay sonrası kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, hurdaya dönen araç da bulunduğu yerden kaldırıldı.

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