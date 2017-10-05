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(Görüntülü Haber) Elbiselere emdirilen kokain ele geçirildi

İstanbul DHA İstanbul Uluslararası Kargo İşleme Merkezi'nde gümrük muhafaza ekipleri tarafından elbiselere emdirilmiş 26 kilo 760 gram kokain ele geçirildi

05 Ekim 2017 15:38

İstanbul DHA İstanbul Uluslararası Kargo İşleme Merkezi\'nde gümrük muhafaza ekipleri tarafından elbiselere emdirilmiş 26 kilo 760 gram kokain ele geçirildi. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından İstanbul Uluslararası Kargo İşleme Merkezin\'de yapılan rutin kontrollerde narkotik dedektör köpekler \"Nitro\", \"Baron\", \"Kabold\" ve \"Aika\", Brezilya\'dan gelen gönderilere aşırı tepki verdi. Gönderiler muhafaza personeli tarafından açıldığında paketlerde kullanılmış kıyafetler olduğu görüldü. Kıyafetlerden alınan numuneler uyuşturucu test kitinde analiz edildiğinde kokain uyarısı alındı. Ağırlığı 26 kilo 760 gram gelen kıyafetlere emdirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 5 milyon 352 bin TL olduğu belirtildi. Söz konusu gönderilerin içeriklerinin benzerlik göstermesi ve gönderi üzerindeki el yazılarının çok benzer olması, gönderilerin bağlantılı olabileceği şüphesini doğurdu. Konu hakkında bilgilendirilen Bakırköy Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat üzerine gümrük muhafaza ekipleri tarafından şüphelilere yönelik eşzamanlı operasyon başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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