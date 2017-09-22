(Görüntülü Haber) Elazığ’da şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkez Gazi Caddesi\'ndeki bir çöp kutusuna bırakılan şüpheli paket fünye ile patlatıldı.



Gazi Caddesi\'ndeki bir çöp kutusunda saat 15.40 sıralarında kimin bıraktığı belli olmayan şüpheli paketi gören vatandaşlar, paniğe kapılarak durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alarak paketin bulunduğu alana emniyet şeridi çekti. Gazi Caddesi\'ni yaya ve araç trafiğine kapatan polis, olay yerine bomba imha uzmanını çağırdı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, şüpheli paketi inceledikten sonra fünye ile patlattı. Patlatılan şüpheli paketten pil çıktı. Patlama sonrası çevredekilerin cep telefonu ile çöp kovasını ve çevreye yayılan parçaları çekerek, sosyal medyada paylaştığı görüldü.

