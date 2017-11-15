(Görüntülü Haber) Elazığ'da kaza: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ kent merkezinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1\'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Muhsin Yazıcıoğlu bulvarında, Mehmet Ali Y. yönetimindeki 23 DC 313 plakalı otomobil ile Ramazan Ç.\'nin kullandığı 06 LSL 03 plakalı otomobil, belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada, iki araçta bulunan 1\'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulunslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.