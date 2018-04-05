T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Elazığ'da çocuklara 36 ayrı evi soyduran hırsızlık şebekesi yakalandı

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) -ELAZIĞ'da, çeşitli tarihlerde küçük yaşta çocuklara 36 ayrı konutta hırsızlık yaptırdıkları tespit edilen 1'i kadın 5 kişilik hırsızlık şebekesi yakalandı

05 Nisan 2018 22:46

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) -ELAZIĞ\'da, çeşitli tarihlerde küçük yaşta çocuklara 36 ayrı konutta hırsızlık yaptırdıkları tespit edilen 1\'i kadın 5 kişilik hırsızlık şebekesi yakalandı. Merkezde 2018 yılının ilk 3 ayında evlerde hırsızlık olaylarının artması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları detaylı ve kapsamlı çalışmalar neticesinde, küçük yaşta çocuklara hırsızlık yaptıran bir şebekeyi tespit etti. Polis ekipleri, hırsızlık yapan çocuklarla bağlantısı olduğu belirlenen kişiler hakkında araştırmasını derinleştirerek, Elazığ merkezde 2 ve Bingöl\'de ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirilirken, polis ekipleri 1\'i kadın olmak üzere 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlıların, Elazığ\'da 36 evdeki hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi. Elazığ Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen zanlılar, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2\'sinin çocuk olduğundan dolayı adli kontrol şartıyla Çocuk Esirgeme Kurumu\'na gönderilirken, çocuklara hırsızlık yaptıran 3 kişi Adliyedeki işlemleri sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Erkan BAYELAZIĞ DHA ELAZIĞMerkezdeAsayişMüdürlüğü Hırsızlık Büro AmirliğiEkiplerPolisElazığBingölZanlılarınGözaltınaElazığ Emniyet MüdürlüğüZanlılardanEsirgeme KurumuAdliyedeki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24