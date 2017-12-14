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(Görüntülü Haber) Elazığ'da avukat ağaca asılı bulundu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Barosu'na bağlı avukat Özgür Türkkan (33), merkeze bağlı Beyyurdu köyü kırsalında ağaca asılı halde ölü bulundu

14 Aralık 2017 23:13

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Barosu\'na bağlı avukat Özgür Türkkan (33), merkeze bağlı Beyyurdu köyü kırsalında ağaca asılı halde ölü bulundu.

Merkeze bağlı Beyyurdu köyü kırsalında, saat 14.30 sıralarında ağaca asılı halde bir kişiyi gören görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, ağaca asılı kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından ölen kişinin Elazığ Barosu\'na bağlı avukat Özgür Türkkan olduğu tespit edildi. Türkkan\'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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