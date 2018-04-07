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(Görüntülü Haber) Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'a hasta getirip, Bingöl'e döndüğü belirtilen ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü sağlık görevlisi, 7 kişi yaralandı

07 Nisan 2018 23:53

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'a hasta getirip, Bingöl\'e döndüğü belirtilen ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4\'ü sağlık görevlisi, 7 kişi yaralandı.

Elazığ\'ın Abdullahpaşa Mahallesi Trafo kavşağında seyir halinde olan Yaşar Elhazar yönetimindeki, Bingöl Devlet Hastanesi\'ne ait 12 AR 122 plakalı ambulans, karşı yönden gelen Murat Solmaz yönetimindeki 23 BD 167 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan ambulans kamelyaların bulunduğu alana girerek durabildi. Kazada 4\'ü sağlık görevlisi, 7 kişi yaralandı. Ambulansın Elazığ\'a hasta getirdiği ve Bingöl\'e dönmek üzere yola çıktığı belirtildi. Yaralılar olay yerine gelen başka bir ambulans ile Elazığ\'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
 

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