(Görüntülü Haber) Elazığ'a şehit ateşi düştü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- SURİYE\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/PYD\'liler yönelik harekata katılan Elazığlı Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu (28) çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin ailesine acı haber verildi.



Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Tunceli 4\'üncü Komando Tabur Komutanlığı\'nda görevli Elazığ merkez nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu şehit oldu. Uzman Çavuş Gürsu\'nun teröstlerle girelen çatışmada şehit olduğu belirtildi. Şehidin ailesine akşam saatlerind ahber verildi. Ailenin evine Türk bayrakları asıldı. Fenalaşan aile yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.