(Görüntülü Haber) Elazığ şehidi, son yolculuğuna törenle uğurlandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'dan Van\'a giden askeri konvoy için güvenlik önlemi alan zırhlı aracın dün gece Elazığ-Bingöl karayolunda devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Faruk Barut, memleketi Elazığ\'da düzenlenen törenle, gözyaşları arasında son yoluculuğuna uğurlandı. Şehit Uzman Çavuş Faruk Barut için önce Elazığ 8\'inci Kolordu Komutanlığı\'nda basına kapalı tören düzenlendi. Daha sonra şehit Uzman Çavuş Barut\'un naaşı, İzzet Paşa Camisi\'ne getirildi. Cuma Namazını müteakip İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze törenine, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8\'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, şehidin babası İhsan Barut, akrabaları, vatandaşlar ve askeri erkan katıldı. Askerler tarafından omuzlara alınan şehit Uzman Çavuş Barut\'un naaşı, askeri tören ile cenaze aracına götürüldü. Şehit Uzman Çavuş Faruk Barut\'un naaşı, Elazığ Garnizon Şehitliği\'ne götürülerek burada toprağa verildi.