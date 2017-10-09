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Spor

(Görüntülü Haber) El Sadd ile kardeş kulüp oldular,DOHA'da horon oynadılar

Tolga SAĞLAM/DOHA, (KATAR)  (DHA)- TRABZONSPOR Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Katar ile Türkiye dostluğunun önemli olduğunu söyledi, Trabzonspor ile Al Sadd takımını kardeş kulüp ilan ettiklerini açıkladı

09 Ekim 2017 18:32

Tolga SAĞLAM/DOHA, (KATAR)  (DHA)- TRABZONSPOR Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Katar ile Türkiye dostluğunun önemli olduğunu söyledi, Trabzonspor ile Al Sadd takımını kardeş kulüp ilan ettiklerini açıkladı.


 

Milli maçlar nedeniyle lige verilen rada Katar\'a giden Trabzonspor, dün özel karşılaşma oynadığı El Sadd kulübü ile kardeş kulüp oldu. BordoMavili kulübün Başkanı Muharrem Usta, yönetim kurulu üyeleri ve kafilede yer alan davetliler, El Sadd Kulübü\'nün bir restoranda verdiği yemeğe katıldı. Yemeğin ardından yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral ve davetliler, horon oynadı. El Sadd Kulübü yetkilileri de horonu görüntüleyerek keyifle izlediler.

MUHARREM USTA: AL SADD İLE KARDEŞ KULÜP OLDUK


 

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, “3 gündür Katar’dayız. Katar’da Al Sadd kulübü yetkilileri bizi olağanüstü misafir ettiler. Dün de dostluk maçımızı yaptık. Trabzon’da stadımızın açılısına Katar emiri de gelmişti. Bizim için Katar-Türkiye dostluğu önemli. Bu dostluğun içerisine bir şey daha ilave etmek istiyoruz. Trabzonspor ile Al Sadd takımını kardeş kulüp ilan ediyoruz. Aralık ayında milli takım arası var. Al Sadd kulübünü de onlara uygunsa Trabzon’a davet ediyoruz. Her şey için teşekkür ediyoruz. Trabzonspor ve Türkiye adına buraya sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu iş birliğinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.


 

Al Sadd Kulübü Ceo’su Turki Al Ali ise Trabzonspor\'a teşekkür ederek, “Umarım Katar ziyaretinden keyif almışsınızdır. Trabzonspor ile Al Sadd arasındaki bu dostluk umarız güzel yerlere devam eder” diye konuştu.

 

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