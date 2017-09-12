(Görüntülü Haber) El konulan 5 bin simit barınaktaki köpeklere verildi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde zabıtanın uyarılara aykırı olarak pazar yerinde satış yapan simitçilere yönelik yaptığı operasyonda el konulan 5 bin simit, Belediye Geçici Hayvan Bakımevi\'nde bulunan köpeklere yedirildi. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Havuzlar Mahallesi\'nde kurulan Pazartesi pazarı içinde izinsiz simit tezgahı açan seyyar satıcılara yönelik operasyon yaptı. 10 simit tezgahı ile yaklaşık 5 bin simide el konuldu. El konulan simitler zabıtalar tarafından araçlara yüklenerek Hıdırağa Mahallesi\'nde bulunan Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi\'ne götürüldü. Simitler bakımevinde bulunan yaklaşık 500 köpeğe yedirildi. Çorlu Belediye Başkanı CHP\'li Ünal Baysan, satıcıların yapılan uyarıya rağmen gelişi güzel yol ortasına tezgah açtığını bunun için de tezgahlarına el konulduğunu söyledi. Baysan, şöyle dedi: \"Zabıta ekiplerimiz pazar içinde yol ortasında tezgah açan simitçilerin kenarda satışlarını yapmaları için uyarılar yapıldı. Ancak buna rağmen söylenene uymayan seyyar satıcıların simitlerine el konuldu. El konulan simitler daha sonra belediyemize ait köpek barınağına götürülerek burada hayvanlara verildi.\"