(Görüntülü Haber) El bombası fünyeleri patladı; 1 yaralı

Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, hurdacı Cuma Ali Yılmaz\'ın satın aldığı malzemelerin arasından 3 el bombası fünyesi çıktı. Fünyelerden 2\'si patlarken, Yılmaz, patlama nedeniyle elinden ve yüzünden yaralandı.



Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Cuma Ali Yılmaz, iddiaya göre, bir yurdun kullanılmayan malzemelerini satın aldı. Yılmaz, bu malzemelerin içinde 3 el bombası fünyesi buldu. Hurdacı, fünyeleri incelerken, peş peşe 2 patlama meydana geldi. Fünyelerden 2\'sinin patlaması nedeniyle elinden ve yüzünden yaralanan Yılmaz, olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, patlamayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.