T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) El birliğiyle okulu tadilattan geçirdiler

Ahmet DAĞLI SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde idareciler, hizmetliler ve velilerin desteğiyle okul tadilattan geçirildi

03 Şubat 2018 16:43

Ahmet DAĞLI SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde idareciler, hizmetliler ve velilerin desteğiyle okul tadilattan geçirildi. Sandıklı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu idareci ve veliler sömestir tatilinde okulu tadilattan geçirdi. Okul Müdürü Ali Aktaş önderliğinde, idareciler ve veliler sponsorların katkısıyla malzeme temin etti. Daha sonra inşaat işiyle uğraşan veliler desteğiyle okulun iç duvarları, bahçe duvarlarındaki demir korkuluklar boyanırken, sınıf kapıları resimlerle kaplandı. Sınıf içleri ve koridorlarına da fayans ve granit döşendi. Çalışmalara Okul Müdürü Ali Aktaş, müdür yardımcıları Abdullah Çetik ve Berkant Taşcı, hizmetliler İbrahim Özdemir, Osman Uyar ve Şükrü Yeşilyurt da katıldı. Öğrenci velisi ve fayans ustası Ramazan Karabulut, Okulumuzun gerekli tadilatları, yenilikleri ve fayanslarını yaptık dedi. Okul Müdürü Ali Aktaş, Sömestir tatili boyunca elbirliğiyle okulumuzun iç kısımlarını boyadık. Her yeri değiştirdik. Kaplıları giydirdik. Granit ve fayans döşedik. Bunu yaparken de hiçbir velimizden katkı almadık. Sadece sponsorlarımızı kullanarak bu işlemleri yaptık. Emeği geçen tüm velilerimize, ustalarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Okul çalışanlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu. Birkaç gün sonra okul açılacak, öğrencilerimiz de pırıl pırıl hijyenik bir okulla yeni bir eğitim öğretim dönemine, ikinci döneme bekliyoruz. Güzel bir eğitim öğretim yılı geçireceklerine inancımız tamdır diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet DAĞLI SANDIKLIAfyonkarahisar DHA AFYONKARAHİSAR SandıklıSandıklı Mehmet Akif ErsoyOkul Müdürü Ali AktaşDahaSınıfAbdullahBerkant TaşcıOsman UyarYeşilyurtRamazan Karabulut OkulumuzunOkul Müdürü Ali Aktaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24