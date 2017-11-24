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(Görüntülü Haber) Eksi 10 derece soğukta havuz keyfi

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - KIŞ turizminin gözde merkezi Uludağ'a sezonun açılmasıyla gelen Uzak Doğulu turistler, kar altında, sıfırın altında 10 derece soğukta havuz keyfi yaptı

24 Kasım 2017 13:54

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - KIŞ turizminin gözde merkezi Uludağ\'a sezonun açılmasıyla gelen Uzak Doğulu turistler, kar altında, sıfırın altında 10 derece soğukta havuz keyfi yaptı. Dünyanın pek çok ülkesinden tatil için gelen turistler, kayak ve snowboard gibi kış sporlarının yanı sıra kar altındaki sıcak havuzlara yoğun ilgi gösterdi. Uzak Doğu\'dan gelen turistler, termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği saatlerde, açık alandaki sıcak su havuzuna girdi. 38 dereceye kadar ısıtılan havuzda vakit geçiren turistler, havuz keyfinin ardından saunaya girmek ve masaj yaptırmak üzere otele gitti. Toplam 5 bin yatak kapasiteli Uludağ\'da 30\'a yakın otel, misafirhane ve eğlence yeri bulunuyor. Bu tesislerin tamamına yakını kayak sezonu sonrası kapanıyor.

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