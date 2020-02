(Görüntülü Haber) Ekrem Memnun: "Belarus çok ciddi bir takım" (1)

\"Çok kısıtlı periyotta en önemli maçımızı oynayacağız\" \"Mutlaka avantajlı bir sonuçla dönmek istiyoruz\" \"6\'da 6 yapmak tek hayalimiz\" \"Bu sene hem EuroLeague hem de EuroCup\'ın Türkiye\'ye gelme ihtimalini çok yüksek görüyorum\" OLGUCAN KALKAN - İBRAHİM ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun: \"En iyi şekilde hazırlanarak mutlaka avantajlı bir sonuçla dönmek istiyoruz\" dedi. A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu\'nda 10 Şubat\'ta Belarus ve 14 Şubat\'ta İstanbul\'da Estonya ile oynayacağı mücadeleler öncesinde çalışmalarına Sinan Erdem Spor Salonu\'nda başladı. Yapılan antrenman öncesinde takımın durumunu ve grubu değerlendiren A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Belarus ve Estonya maçlarının çok önemli olduğunu belirterek, \"Takımın şu an ki durumunu ben de yeni göreceğim. Oyuncular hafta sonu maç oynadı. Kasım\'da ve Şubat ayında oynanan maçları diğer ülkeler nasıl hallediyor ya da hallediyorlar mı bilmiyorum ama oyuncular için, koçlar için ve kulüpler için sıkıntılı bir dönem. Tam liglerin EuroLeague\'in Avrupa kupalarının en kızıştığı anda, en büyük rekabetin yaşandığı ve büyük maçların oynanmaya başlandığı anda lige ara verilerek bu maçlar oynanıyor\" dedi. \"ÇOK KISITLI PERİYOTTA EN ÖNEMLİ MAÇIMIZI OYNAYACAĞIZ\" Bazı oyuncuların ufak tefek, bazı oyuncuların da ciddi sakatlıkları olduğunu dile getiren Ekrem Memnun, \"Mental olarak ne kadar hazır olduklarını şimdi göreceğiz. Bu kolay bir durum değil. Bugüne kadar A Milli Takıma gelen bütün arkadaşlar bu dönemde maksimum performanslarını gösterdiler. Şu anda çok ciddi bir durumdayız çünkü Belarus çok ciddi bir rakip. Önce bizim gibi jenerasyon değişikliği yapmayı denediler ancak Avrupa şampiyonasında alt sıralarda yer alınca eski takıma geri döndüler. Çok önemli oyuncuları var. İlk maçta kullanmadığı oyuncuları da bu maça getirecekler. Çünkü herkes Avrupa şampiyonasına gitmek istiyor. Bu Tokyo Olimpiyatları\'nın olmazsa olmazı. Dolayısıyla 4-5 gün süremiz. Bunu takımımıza en iyi şekilde anlatarak ve organize olarak 2020\'de olabilecek miyiz? Onu etkileyecek bir maç oynayacağız. Çok kısıtlı periyotta en önemli maçımızı oynayacağız\" diye konuştu. \"MUTLAKA AVANTAJLI BİR SONUÇLA DÖNMEK İSTİYORUZ\" Oyuncuların form durumunu kontrol ettiklerini ve bir sıkıntı görmediğini belirten Ekrem Memnun, \"Sahada 2 Türk\'ün yer almasını katkılarını almaya başladık. Önümüzdeki bir kaç yıl içinde çok daha iyi olacaktır. Form durumları iyi ama ufak tefek sakatlıklar, yorgunluklar ve stresleri bir kaç gün içinde tedavi ederek çok ciddi ölümüne bir maç oynamamız gerek. Deplasmanda Belarus çok ciddi bir takım. En iyi şekilde hazırlanarak mutlaka avantajlı bir sonuçla dönmek istiyoruz. Sonrasında Estonya maçı burada. O maçında şöyle bir önemi var; Estonya grupta oynadığı bütün maçları kaybetti. Ama FIBA\'nın sistemine göre gruplarda 1\'inci takımlar direk giderken en iyi 2\'nci olan 6 takım gidiyor. Önceki yıllardaki gibi 3\'lü gruplar olmadığı için grup sonuncusu olan takımla oynadığından da 1 sayının bile önemi var. En iyi 2\'nci olmak için gene averaja bakılıyor. Bazı karşılaşmalarda sonuncu takımla 100 sayı biten maçlar var. Önümüzde çok ciddi 10 gün var. Her anını her saniyesini büyük bir konsantrasyonla çok olumlu geçirmemiz gerekli. Bunun bilinceyiz. Bunu oyuncularımıza anlatarak istediğimizi alacağız\" ifadelerini kullandı. \"6\'DA 6 YAPMAK TEK HAYALİMİZ\" Grup aşamsında tüm maçların kazanılmasının çok iyi olacağını belirten Memnun, \"6\'da 6 yaparsak bizim için rüya gibi çok iyi bir şey olur. Ama şu anda ben 6\'da 6 yapmaktan çok cumrtesi günü oynayacağımız Belarus maçını düşünüyorum. Çok ciddi bir maç. Çok kaliteli ve tecrübeli bir takım. Zaten Türkiye\'de oynayan oyuncuları var. Verameyenka, Snytsina, Papova var ve Leuchanka burada oynadı. Önemli oyuncular ve Avrupa basketbolunda yeri olan oyuncular. Devşirme oyuncuları Alexandria Bentley\'de gelecek. 6\'da 6 yapmak tek hayalimiz. 6\'da 6 gidelim hiç bir sorun yaşamayalım\" şeklinde konuştu. \"BU SENE HEM EUROLEAGUE HEM DE EUROCUP\'IN TÜRKİYE\'YE GELME İHTİMALİNİ ÇOK YÜKSEK GÖRÜYORUM\" Türk kulüplerinin takımlar bazında başarılı olduğunu söyleyen Memnun, \"Yıllardır başarılı olan kulüp organizasyonlarımız var. Bu sene hem EuroLeague hem de EuroCup\'ın Türkiye\'ye gelme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Türk kadın basketbolu kulüpler bazında çok iyi bir yerde. Belki en iyi yerde. Her takımımız iddialı. Herkes bizden çekiniyor. Bunun mutlaka çokçok olumlu katkısı oluyor\" dedi.