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(Görüntülü Haber) Ekmek fırınında silah ve uyuşturucu bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin ekmek fırınına düzenlediği operasyonda çatıdaki kerestelerin arasında gizlenen 3 tüfek ve 208 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ele geçirildi

24 Aralık 2017 15:02

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da polisin ekmek fırınına düzenlediği operasyonda çatıdaki kerestelerin arasında gizlenen 3 tüfek ve 208 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ele geçirildi. Narkotim ekipleri merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi\'ndeki bir ekmek fırınında uyuşturucu satışı yapıldığ ihbarını aldı. İşyerine baskın yapan polis, hasas burunlu köpek ile yaptığı aramada, çatıda bulunan kerestelerin arasında 2\'si Kalaşnikof 3 otomatik tüfek, şarjör ve mermilerle beraber, 208 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan D.K. (59) ile A.B. (52)çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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