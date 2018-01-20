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(Görüntülü Haber) Ekmeğin içinden çay kaşığı çıktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Merkezefendi ilçesi Hallaçlar Mahallesi'nde oturan Abdullah Çağdaş'ın sabah kahvaltısı için bakkaldan aldığı ekmeğin içinden çay kaşığı çıktı

20 Ocak 2018 17:46



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de Merkezefendi ilçesi Hallaçlar Mahallesi\'nde oturan Abdullah Çağdaş\'ın sabah kahvaltısı için bakkaldan aldığı ekmeğin içinden çay kaşığı çıktı. Çağdaş, ekmeğin görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaşırken, Fırıncılar Odası da inceleme başlattı.

Hallaçlar Mahallesi\'nde oturan Abdullah Çağdaş, geçen çarşamba günü mahalle bakkalına giderek sabah kahvaltısı için ekmek aldı. Evine giden Çağdaş, kahvaltı masasında ekmeği yemek için böldüğü sırada içinden çay kaşığı çıktığını görünce şoke oldu. Kaşıklı ekmeğin vidosunu çeken Çağdaş, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım ardından yorumlar gelmeye başladı. Videoyu izleyenlerin; \'Bir de çatal bıçak koyaydın, bu kadar cimri olma fırıncı\', \'Bakarsın altın bile çıkabilir, almaya devam\', \'Ağabey hayırlısı olsun, almaya devam et takımı düzersin\', \'Ekmeğin gerisini de alın da kaşığın takımı tamamlansın\', \'İnşallah tabağı başka sefere bol şans tebrikler\' ve \'Ekmeği oradan al devamlı takım yaparsın\' yorumları dikkat çekti.

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.

 

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