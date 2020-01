(Görüntülü Haber) Eker I Run Koşusu'nda 2 bin kişi ter döktü

BURSA\'DA düzenlenen 4\'üncü Eker I Run Koşusu\'na kötü hava şartlarına rağmen 500?ü çocuk olmak üzere yaklaşık 2 bin sporsever katıldı.

Bursa - Orhaneli Yolu arasındaki Eker I Run Yol Koşusu, 15 kilometre, 5 kilometre ve 500 metre Minik Adımlar şeklinde 3 ana kategoride bir yol koşusu olarak düzenlendi. Eker ile birlikte Bursa Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bursa Büyükşehir Belediyesi, BURULAŞ ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü?nün katkıları ile hayata geçen 4\'üncü Eker I Run Yol Koşusu, Eker Meydan önünden 1020?deki Minik Adımlar koşusu ile start aldı ve saat 1400?deki ödül töreni ile son buldu.

Koşunun Uludağ yamacında gerçekleşen 15 kilometrelik ve 5 kilometrelik parkurlarına profesyonel ve spor yapmaktan hoşlanan amatör sporcular büyük ilgi gösterdi. 15K?da yarışların birincisi 004937 derecesiyle erkeklerde Fetene Alemu Regasa olurken, 005706 derecesi ile Natalia Gyurten de kadınlarda birinci oldu. 001703 ile Emircan Sahin 5K?da erkeklerde, 002059 ile Seray Sentürk de kadınlarda birincilik madalyasının sahibi oldular.

AHMET EKER ÇOK GÜZEL BİR KOŞU OLDU

Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker ve aynı zamanda kardeşi olan Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker de koşucular arasında yer aldı. Her sene organizasyonlarını daha da büyüttüklerini dile getiren Ahmet Eker, Bu yıl da 2 bin katılımcıya yaklaştık. Havanın yağmurlu olmasına rağmen herkes buraya geldi. Yine çok güzel bir koşu oldu. Bizim için de özel oldu, en küçük kızım 6 yaşta 1\'inci oldu. Onun için de çok sevindik. Burada çok güzel bir ortam var, her sene daha da iyileştirmeye çalışıyoruz. İnşallah seneye de daha iyisini, daha güzelini yapmaya çalışacağız dedi.

NEVRA EKER\'DEN \'KOŞUN\' ÇAĞRISI

15 kilometrede koşan Nevra Eker ise koşu sporuna dikkat çekti. Koşu her zaman kendinizle yarıştığınız ve çok kolaylıkla kendinize hedef koyabildiğiniz bir spor diyen Nevra Eker, şöyle konuştu Bununla beraber antrenman yaparak sürekli kendinizi geliştirebileceğiniz bir spor. Hem beden sağlığı hem de ruh sağlığı için çok önemli. Özellikle bizim gibi çok yoğun, sesli ortamlarda çalışan insanlar bir şekilde streslerini atmak için arayış içerisindeler, insanlarımız antidepresan kullanmak yerine koşsunlar, spor yapsınlar. Bu şekilde çok daha sağlıklı ve mutlu hayatları olabilir. Biz de EKER olarak koşan insanlarımıza destek olmaya çalışıyoruz.

ENGELLER AŞILDI

Yarışlar aynı zamanda engelleri de aştı. Görme engelli Necdet Turhan, Memnune Bozoğlu\'nun partnerliğinde koştu. Türkiye\'nin ilk görme engelli dağcısı olduğunu dile getiren Turhan, Kısa bir süre içerisinde 5 kıtada 5 maraton 5 zirve adında bir projem vardı. Bunu Avustralya\'da tamamladım, burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum dedi.

Memnune Bozoğlu ise atmosferin çok güzel olduğunu kaydetti.

HETADER\'E BAĞIŞLANDI

Eker I Run Koşusu\'nda 15 kilometre birincileri Barcelona Maratonu\'na, ikincileri ve üçüncüleri ise İznik Ultra Maratonu\'na katılma hakkı kazanırken, 5 kilometre birincileri ise 2 kişilik Marmaris tatil paketi, ikinci ve üçüncüleri ise Geyik Koşuları\'na ücretsiz katılma hakkı kazandılar. Eker I Run katılımcıları hem koştu, hem de koşarken yardım yaptı. Eker I Run Yol Koşusu?nda Minik Adımlar kayıt ücretlerinin tamamı, yetişkin kayıt ücretlerinin ise her 5 TL?si HETADER?e yani Hemofili ve Talasemi hastası çocuklara umut için ayrıldı.

İşte koşuda dereceye girenler;

15K, Erkekler (18 - 34 Yas)

1. Fetene Alemu Regasa - 004937

2. Ayhan Saglam - 004937

3. Günes Nalbantoglu - 005003

15K, Kadınlar (18 - 34 Yas)

1. Natalia Gyurten - 005706

2. Ece Calp - 010105

3. Aslı Sertcelik - 010107

5K, Erkekler (18 - 34 Yas)

1. Emircan Şahin - 001703

2. Ekrem Mercan - 001710

3. Yunus Çalıskan - 001739

5K, Kadınlar (18 - 34 Yas)

1. Seray Şentürk - 002059

2. Beyza Cesur - 002156

3. Selin Eyipoğlu - 002157