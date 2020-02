(Görüntülü Haber) Ek fotoğraflarla geniş haber// Usta oyuncu Ercan Yazgan son yolculuğuna uğurlandı

Yüksel KOÇ - Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL, (DHA)- FELÇ tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden usta oyuncu Ercan Yazgan, Üsküdar\'daki Şakirin Camii\'nde kılınan cenaze namazının Karacaahmet Mezarlığı\'nda toprağa verildi.



Felç geçirerek hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki usta oyuncu Ercan Yazgan, önceki gün hayatını kaybetmişti. Bizimkiler dizisinde \'Kapıcı Cafer\', Kaygısızlar dizisinde \'Memnun\' karakteriyle sevenlerinin gönlünde taht kuran usta sanatçı için Üsküdar Şakirin Camii\'nde bugün ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene aralarında İlyas Salman, Nuri Alço, Volkan Severcan, Menderes Samancılar\'ın da olduğu sanatçı arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı. Törende taziyeleri oğlu Can Yazgan ve manevi kızı Buket Dereoğlu kabul etti.





\"MUTLU BİR ŞEKİLDE DE BİZE VEDA ETTİ\"



Can Yazgan, \"Sinemadan, oyunculuğundan, aktörlüğünden önce iyi bir insandı babam. Hayatını istediği gibi yaşadı. Mutlu oldu. Mutlu bir şeklide de bize veda etti. Kapıcı Cafer\'di, Şoför İsmett\'ti. Bunun haricinde bir çok tiyatro oyununda seyircileriyle birlikte oldu. Ne mutlu ona ki buradaki kalabalık ona veda etmeye geldi\" dedi.



Manevi kızı oyuncu Buket Dereoğlu ise, \"Onu insan olarak, baba olarak tanıdım. Her şeyden önce çok değer verdim bir adamdı. Beni o yetiştirdi. Herkese karşı doğru davranmış, çok iyi bir insandı\" diye konuştu.



Törene katılan Nuri Alço, Yazgan hakkında, \"Çok büyük bir ustayı kaybettik. Türkiye\'nin her zaman televizyonla evlerinde olan bir insandı. Son zamanları biraz problemli geçti. Ezgin bir insandı. Türk sinemasının başı sağ olsun\" ifadelerini kullandı.



Yazgan kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı\'nda toprağa verildi.