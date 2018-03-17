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(Görüntülü Haber) (ek bilgi ve görüntülerle) TEM'de zincirleme kaza

        *Kaza nedeniyle İstanbul istikametine tüm şeritler bir süre kapandı    Haber:İstanbul DHA  TEM Otoyolu Altınşehir mevkinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi

17 Mart 2018 23:24

 

 

 


 

*Kaza nedeniyle İstanbul istikametine tüm şeritler bir süre kapandı 


 

Haber:İstanbul DHA 

TEM Otoyolu Altınşehir mevkinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine 3 şerit de trafiğe kapandı. Araçlar emniyet şeridinden ilerledi.

Kaza saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul istikametinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası otoyolun 3 şeridi de trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapanınca araçlar emniyet şeridinden ilerledi. İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından araçlar kaldırıldı. 

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