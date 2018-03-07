(Görüntülü Haber) (ek bilgi ve görüntülerle) FATİH'TEKİ DÖVİZ BÜROSU SOYGUNCUSU KAMERADA

* Soyguncunun kaçış anı kamerada * Yakalanarak yere yatırılan soyguncunun elleri ve ayaklarına basan vatandaşlar kaçmasına izin vermiyor * Soyguncunun çantasında 120 adet 1 gramlık altın, 70 çeyrek altın, 20 cumhuriyet altını, 240 bin lira, 26 bin 48 dolar ile 8 bin 315 euro bulundu. * Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haber- Kamera : Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Fatih\'te müşteri kılığında girdiği döviz bürosunu soyan silahlı soyguncunun kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde Koca Mustafa Paşa caddesi üzerinde bulunan bir döviz bürosunda meydana gelmişti. Müşteri kılığında döviz bürosuna gelen silahlı bir kişi, çalışanları etkisiz hale getirerek, yüklü miktarda parayı alarak kaçmıştı. KAÇIŞ ANI KAMERADA Soyguncunun kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ellerinde poşet ve çantalarla döviz bürosundan çıkan soyguncu ara sokağa girerek kaçıyor. Bu sırada arkasından çıkan büro çalışanı vatandaşlara seslenerek yardım istiyor. YAKALADILAR, POLİSİ BÖYLE BEKLEDİLER Vatandaşlar sokak üzerinde soyguncuyu yakaladı. Yere yatırılan soyguncunun elleri ve ayaklarına basan vatandaşlar kaçmasına izin vermiyor. Onlarca kişinin arasında kalan soyguncu bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi. Bir süre sonra gelen çalışanlar, soyguncuya önce tepki gösteriyor sonra paraların olduğu çantayı alıyor. TUTUKLANDI Polis tarafından gözaltına alınan M.A.T\'nin çantasında yapılan aramada 120 adet 1 gramlık altın, 70 çeyrek altın, 20 cumhuriyet altını, 240 bin lira, 26 bin 48 dolar ile 8 bin 315 euro bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.