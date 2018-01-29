(Görüntülü Haber) ek bilgi ve fotoğraflarla// THY uçağı arıza nedeniyle geri döndü

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Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ -İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL-Moskova seferini yapan Türk Hava Yolları'nın TK-413 sefer sayılı uçağı arıza nedeniyle uçak Atatürk Havalimanı'na geri döndü

29 Ocak 2018 15:43

Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ -İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL-Moskova seferini yapan Türk Hava Yolları\'nın TK-413 sefer sayılı uçağı arıza nedeniyle uçak Atatürk Havalimanı\'na geri döndü. Saat 09.40\'da içinde Atatürk Havalimanı\'ndan kalkan ve içinde 164 yolcusu bulunan TC-JIP kuyruk tescilli Airbus A 330 tipi uçak Ukrayna hava sahası üzerinden dönerek saat 12.00\'da Atatürk Havalimanı\'na indi. Yolcular uçaktan alınarak başka bir uçakla Moskova\'ya gönderilecek. THY Basın Müşavirliği\'nden yapılan açıklamaya göre uçağın geri dönüş nedeninin kokpitte bulunan ve acil durumlar için kullanılan oksijen tüpünün basıncının düşmesi olduğu bildirildi.

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