T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken 3 araca çarptı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA) - AKSARAY'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan Mustafa Tunçbeden'in (45) kullandığı otomobil, 3 araca çarptıktan sonra takla attı

19 Nisan 2018 22:54

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA) - AKSARAY\'da polisin \'Dur\' ihtarına uymayan Mustafa Tunçbeden\'in (45) kullandığı otomobil, 3 araca çarptıktan sonra takla attı. Hafif şekilde yaralanan ve gözaltına alınan sürücünün, ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığı öğrenildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre devriye görevini yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 68 BJ 110 plakalı otomobil sürücüsüne \'Dur\' ihtarında bulundu. Sürücünün ihtara uymaması üzerine kovalamaca yaşandı. 5 polis aracını peşine takan sürücünün otomobili, yarım saat süren kovalamacanın sonunda 3 araca çarptıktan sonra takla attı. Otomobilden inerek kaçmak isteyen sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hafif yaralanan Mustafa Tunçbeden\'in ehliyeti olmadığı için kaçtığı bildirildi. Yaralı sürücü, ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan BÖLÜKBAŞAKSARAYDHAAKSARAYMustafa TunçbedenHafifOlayYavuz Sultan Selim MahallesindeBJSürücününOtomobildenYaralıAksaray Eğitim Araştırma HastanesiPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24