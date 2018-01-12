(Görüntülü Haber) Ehliyetsiz sürücü, kazada yaralandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki S.K., kullandığı otomobilin kontrolden çıkıp, takla atması sonucu yaralandı.



Kaza, saat 03.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi D-400 Karayolu Asri Mezarlık karşısında meydana geldi. İddiaya göre, S.K.\'nin kullandığı 33 BJN 92 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran S.K., kaza sonucu hafif yaralandı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen S.K., ambulans ile Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı.



Polis, kazayla ilgili soruştunrma başlattı.