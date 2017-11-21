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(Görüntülü Haber) Eğlence merkezine silahlı saldırı: 1 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir eğlence merkezine kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan silahlı saldırı sonucu işyerinde çalışan Fatma Ç

21 Kasım 2017 14:53

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da bir eğlence merkezine kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan silahlı saldırı sonucu işyerinde çalışan Fatma Ç., başından yaralandı. Olay, dün meydana gelen saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan mahallesi Selçuklu caddesinde meydana geldi. Bir eğlence merkezinin önüne plakasız otomobille gelen kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, tabancayla işyerine rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu işyerinde çalışan Fatma Ç., başından yaralandı. Kanlar içinde kalan Fatma Ç., ambulansla Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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