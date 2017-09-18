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(Görüntülü Haber) Eğitim Sen'den TEOG tepkisi

Bülent TATOĞULLARI- Süleyman EKİN ANTALYA,(DHA) ANTALYA Eğitim- Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının kaldırılarak yerine başka bir sınavın gelmesi halinde eğitimde yaşanan kaosu derinleştireceğini b

18 Eylül 2017 20:48

Bülent TATOĞULLARI- Süleyman EKİN ANTALYA,(DHA) ANTALYA Eğitim- Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının kaldırılarak yerine başka bir sınavın gelmesi halinde eğitimde yaşanan kaosu derinleştireceğini belirterek, Öncelikli yapılması gereken, sınavların adını değiştirerek toplumu kandırmak değil, öğrencilerimizi sınav cenderesinden kurtarmak olmalıdır dedi. 2017-2019 Eğitim Öğretim Yılı\'nın açılışı nedeniyle, Antalya Eğitim- Sen Antalya Şube Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Polisin müdahale etme uyarılarına rağmen basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk, MEB\'in yıllardır yaptığı değişikliklerle eğitim sistemini yapboz tahtasına çevirdiğini söyledi. EŞİT OLMAYAN BİR EĞİTİM SİSTEMİ Son olarak yeni müfredat ve TEOG üzerinde yürütülen tartışmalarla, öğrenci ve velilerin kafasının karıştırıldığını kaydeden Kadir Öztürk, Eğitimde somut ve çözüme dayalı politikalar geliştirmek yerine eğitimde yaşanacak kaosu derinleştirecek adımlar atılmakta. Sınavlar yoluyla yapılan eleme ve yönlendirmeler zaten eşit olmayan bir eğitim sistemi içerisinde yeni eşitsizlikler ve adaletsizlikler yaratmaktadır diye konuştu. SINAVLARIN ADI DEĞİŞTİRİLEREK TOPLUM KANDIRILMAMALI Başkan Kadir Öztürk, TEOG\'un kaldırılarak yerine başka bir sınavın gelmesinin eğitimde yaşanan kaosu derinleştirmekten başka bir sonuç vermeyeceğini vurguladı. Öztürk, Öncelikli olarak yapılması gereken, sınavların adını değiştirerek toplumu kandırmak değil, öğrencilerimizi sınav cenderesinden kurtarmak olmalıdır dedi.

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