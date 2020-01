(Görüntülü Haber) Ege'de Cumhuriyet'in 94'üncü yıl coşkusu

BÜYÜK önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurduğu Cumhuriyet\'in 94\'üncü yıldönümü Ege Bölgesi\'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Her yaş grubundan, çocuğu, genci, yaşlısı ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle törenlere koştu. Evler, kamu binaları ve cadde ve sokakların Türk bayrakları ile süslendiği Balıkesir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale ve Uşak\'ta düzenlenen törenlerde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyet\'e sahip çıkılacağı mesajları verildi. AYDIN Aydın\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının adresi İstasyon Meydanı oldu. Saat 10.00\'da meydandaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve ve CHP\'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, halkın, törene katılan protokol üyelerinin, öğrenciler ve Aydınlılar\'ın bayramı kutladı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger törendeki konuşmasında, \"Yurdumuzun her yerinde olduğu gibi Aydın\'ımızda da Cumhuriyet\'in 94. yıldönümünü coşkuyla kıvançla ve gururla kutluyoruz. Cumhriyet ödün vermeden korumamız ve yaşatmamız gereken, en değerli varlığımızdır. Hep birlikte kutladığımız bu en büyük bayramımıza Cumhuriyetimiz\'in taşıdığı önemi çok daha iyi anlıyor, sağladığı kazanımlarla gurur duyuyoruz. Büyük bir tarihin değişimini gerçekleştirerek bağımsız ve çağdaş yönetimi armağan eden Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, gönül borcu ve sonsuz minnetle anıyoruz. Büyük Türk milletinin ve kahraman ordumuzun büyük önder Atatürk\'ün yanında tek yürek ve tek yumruk olarak varız\" dedi. Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu. Şiirlerin okunmasının ardından Vali Köşger, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar bando eşliğinde tören geçit töreni yaptı. Aydın Polis Okulu öğrencilerinin geçişi sırasında meydanı dolduran kalabalık, karanfil atıp, alkış yağmuruna tuttu. Bisiklet tutkunları da çocuklarıyla birlikte bisikletleriyle törene katılarak renkli görüntülere sahne oldu. Törene, Vali Köşger ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu\'nun yanı sıra AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, CHP\'li Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan\'ın yanısıra siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilileri de katıldı. BALIKESİR Balıkesir\'de Cumhuriyet Bayramı için ilk tören Balıkesir Valiliği 1 No\'lu Salon\'da yapıldı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Garnizon Komutanı ve 9. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan ve AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur tebrikleri kabul etti. Ardından kutlamalar Kuvay-i Milliye Meydanı\'nda gerçekleştirildi. Buradaki törende Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Turan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur ile halkı ve geçit törenine katılanları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın oknmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın mesajı okundu. Törende konuşan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Cumhuriyeti\'nin birlik ve beraberlik içinde sonsuza dek yaşayacağını ve muassır medeniyet seviyesine emin adımlarla ilerleyeceğini söyledi. Ardından il genelindeki çeşitli okullardan öğrenciler, şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sundu. Geçit töreninde, sırasıyla ortaokul ve lise ve Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri, askerler ve gaziler yürüdü. Onlarca \'Murat 124\' ve \'Serçe\' otomobilden oluşan kortej de kutlamalara renk kattı. Balıkesir\'deki kutlamalar saat 15.00\'te Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bölge Bandosu\'nun Yay/Ada AVM Meydanı\'ndaki gösterisi ile sürecek. Akşam ise Balıkesir Öğretmenevi\'ndeki Zümrüt Salonu\'nda Cumhuriyet Resepsiyonu verilecek. DENİZLİ Denizli\'de Cumhuriyet\'in 94. kuruluş yıldönümü kutlamaları Denizli Valiliği\'nde tebriklerin kabul edilmesiyle başladı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Denizli Garnizon Komutan Vekili Albay Osman Gedik, meslek odalarının, resmi kurumların, sivil toplum örgütü temsilcilerinin tebriklerini kabul etti. Kutlamalara Denizli Valiliği önünde devam edildi. Buradaki törene AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, CHP Parti Meclisi Üyesi Berhan Şimşek, siyasi partilerin il başkanları, kamu kurum müdürleri, meslek odaları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Garnizon Komutan Vekili Albay Osman Gedik tören aracıyla halkı selamladı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla devam eden törende öğrenciler, halk oyunları gösterisi sunup, günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudu. Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde boyunduruk altında yaşamadığını belirten Vali Hasan Karahan, törendeki konuşmasında, \"Bağımsızlığına ve özgürlüğüne düşkün Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün önderliğinde 94 yıl önce başlattığı Kurtuluş Savaşı\'nı zaferle taçlandırarak Türkiye Cumhuriyeti\'ni kurmuştur. Cumhuriyet her türlü yokluk ve zahmete rağmen Türk Milleti\'nin özünde var olan birlik ve beraberliğin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının, muasır medeniyet seviyesine erişmiş güçlü bir Türkiye kurma azim ve kararlılığının gurur verici eseridir\" dedi. Kutlama töreni kapalı bir hava ve zaman zaman çiseleyen yağmur altında yapıldı. Vatandaşlar töreni şemsiyelerinin altında izledi. Geçit törenine katılan okulların bazıları öğrencilere mont giydirmedi. Özellikle ilkokul öğrencileri soğuk hava ve yağmur altında uzun süre beklediği için üşüdü. Törene katılan okulların büyük bölümünün ise öğrencileri törene mont giydirerek getirdikleri görüldü. Soğuk hava ve yağmur törene katılanların ve izleyen vatandaşların Cumhuriyet coşkusunu engelleyemedi. Vatandaşlar da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı boyunca ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Bayramı\'nın coşkusunu yaşadı. Konuşmaların ardından resmi geçit töreni yapıldı. Tören, askeri birlikler, okullar, mehter takımı, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılan geçişle sona erdi. ÇANAKKALE Çanakkale\'de de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül ile Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan\'ın Valilik binasında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Ardından kutlamalar Kayserili Ahmetpaşa Caddesi\'nde devam etti. Buradaki törene CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, daire müdürleri, öğrenciler, asker ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Vali Tavlı, Başkan Gökhan ve Tuğamiral Ertem, tören alanında yürüyerek, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı yaptığı konuşmada, \"Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, aziz milletimizin canı ve kanıyla kurulan Cumhuriyetimizin 94\'ncü yıldönümünü kutladığımız bu anlamlı günde hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şehitler diyarı Çanakkale\'mizde de bağımsızlığımızın sembolü al bayrağımızın gölgesinde coşku içinde bir doğum gününü, milletimizin bağımsız ve çağdaş bir devlet olarak dünya ve tarih sahnesine yeniden çıktığı günü kutluyoruz\" dedi. Öğrenciler şiirler okudu, halkoyunu gösterisi yapıldı. Kordon\'daki tören, asker ve öğrencilerden oluşan kortejin geçişiyle sona erdi. Geçit törenine, \'Biz Anadolu\'yuz\' projesi kapsamında Diyarbakır\'dan Çanakkale\'ye gelen öğrenciler de katılarak, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yürüdü ve büyük ilgi gördü. BOĞAZDA GÖSTERİ Öğrenciler, sivil ve askeri erkânla, vatandaşların katıldığı kutlamalar, Çanakkale Boğazı\'ndaki gösteriyle devam etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi botları ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait römorkörlerin su gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Çanakkale\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, gün boyunca kordon boyunda çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya devam edecek. Kutlamalar kapsamında akşam saat 19.30\'da Fener Alayı ve havai fişek gösterisi düzenlenecek. Ardından saat 21.00\'de ise Cumhuriyet Meydanı\'nda Sıla sahne alacak. MANİSA Cumhuriyet\'in kuruluşunun 94. yıldönümü Manusa\'da da coşkuyla kutlandı. İlk olarak Manisa Vali Mustafa Hakan Güvençer, MHP\'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer valilik makamında tebrikleri kabul etti. Tebriklerin kabulünün ardından Manisa Valiliği\'nin önünde geçit töreni düzenlendi. Tören öncesinde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 29 Ekim\'in her zaman coşkuyla kutlandığını ve her zaman Türkiye\'nin yeniden diriliş ile zafer gününün olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından çeşitli okullardan öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirleri okuyup, halkoyunu gösterileri sundu. MEHTER TAKIMI İLE YÜRÜDÜ Halkoyunu gösterilerini ardından sivil toplum örgütleri, odalar, dernekler, öğrenciler ve askeri birlikler tören geçişi yaptı. Tören geçişi sırasında izleyeciler arasındaki 85 yaşındaki İbrahim Sarıca, Mehter Takımı ile birlikte tempolu yürüyereke, kalabalıktan uzuh süre alkmış aldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Manisa İl Jandarma Komutanlığı, dernekler, odalar ile Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin araçlarının geçişi ile tören sona erdi. MUĞLA: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Muğla\'da çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Kutlamalar, Muğla Valisi Esengül Civelik\'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Buradaki programın ardından kutlamalar için Atatürk Stadyumu\'na geçildi. Vali Civelek ve CHP\'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yürüyerek halkın ve törene katılanların bayramını kutladı. İstiklal Marşı ile birlikte göndere bayrak çekilmesinin ardından Vali Esengül Civelek Cumhuriyet Bayramı\'nın anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından, jimnastik, aikido, tekvando gösterileri sunuldu. Protokol üyeleri tarafından uluslararası düzeyde dereceye giren sporculara ödül verildi. Menteşe Belediye Başkanlığı folklor ekibi, Menteşe Mehter Takımı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bandosu\'nun gösterileri alkış aldı. Kutlamalar tören geçişinin ardından sona erdi. OYUNCAK TABANCA KULLANDILAR Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü aikido sporcularının gösterileri sırasında oyuncak tabanca kullanılması tepki çekti. Törene katılan öğrencilerin önünde aikido sporcusu kendisine silah çeken birisini etkisiz hale getirdi. Sağanak yağışta öğrencilerin ıslanması ise velilerin tepkisine neden oldu. BODRUM Bodrum\'daki kutlamalar Bodrum Şehir Stadı\'nda, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, CHP\'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Garnizon Komutanı Personel Albay İzzet Adagideli , Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, gaziler ve halkın katılımıyla yapıldı. Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen törende protokol, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Törende konuşan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz \"Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yıldönümünde çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma çabalarımızı aynı hızla sürdürmeye, devletimizin bekası milletimizin refahı için çalışmaya, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile her alanda yarışmaya mazlumların yanında, zalimlerin ve vatan hainlerinin karşısında olmaya, her zamankinden daha da azim ve kararlıyız. Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Türk milletinin geçmişten geleceğe en değerli ışık kaynağı, büyük kahraman, asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatük\'ün yolunda yürümeye, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz\" dedi. Öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirleri okumasının ardından Bodrum Folklor Araştırma ve Turizm Derneği Kulübü öğrencileri, Bodrum Karya Çiçekleri Folklor Grubu ve yetişkinler grubu yöresel halkoyunları gösteri sundu. Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından da \'Aydınlık Cumhuriyet\' konulu Cumhuriyet\'in kazanımlarını ve değerlerini anlatan drama sahnelendi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, okulların Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde tören geçişi yapmasıyla tamamlandı. Öğrencileri, Türk bayrakları ile yürüyüş yapması renkli görüntüler oluşturdu. UŞAK Uşak Valisi Salim Demir, AK Partili Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve Uşak milletvekilleri, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin tebrikleri kabul etti. Töreninin ardından kutlamalar yağmur nedeniyle Uşak Atatürk Spor Salonu\'nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından halkoyunları gösterileri sunuldu, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen spor yarışlarında dereceye görenlere ödül ve madalyaları dağıtıldı. Törende konuşan Uşak Valisi Salim Demir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün önderliğinde ilan edilen son devlet Türkiye Cumhuriyeti\'nin 94. kuruluş yıldönümünü kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını belirtip, \"Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk milleti, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı\'nı tarihte benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandırmıştır. Hasta adam ilan ettikleri Osmanlı\'nın mirasını talan için Anadolu\'ya koşunlar milletin cesareti, kararlılığı ve mücadelesi karşısında büyük bir hezimete uğramışlardır. İstiklal Harbimizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugünde dimdik ayaktadır. 15 Temmuz ihaneti karşısında milletimizin 250 şehit ve 2 bin 193 gazinin gösterdiği şanlı direniş işte bu ruhun ifadesidir. O gece kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla milletimizin tüm fertleri iradelerine, değerlerine ve Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmışlardır\" dedi. Tören, askeri birlikler, okullar, belediye ekipleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazilerin resmi geçit töreni ile sona erdi. 