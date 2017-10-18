(Görüntülü Haber) Ege Üniversitesi'nde Rektör Necdet Budak görevi devraldı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ege Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Necdet Budak, görevi rektör vekilliği yapan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu\'dan devraldı. Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun\'un Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, geçen şubat ayında hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle görevden alınmasından sonra Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, vekaleten rektörlüğe atandı. 22 Eylül 2015- 24 Kasım 2015 tarihleri arasında, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı olarak da görev yapan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, vekaleten yürüttüğü rektörlük görevini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ege Üniversitesi Rektörlüğüne getirilen Prof. Dr. Necdet Budak\'a törenle devretti. Rektörlük senato salonundaki törene Beril Dedeoğlu ve Necdet Budak birlikte geldi. Senato üyelerini de birlikte selamlayan rektörlerden Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, \"Keyifli bir dönem geçirdim. İşbirliği içinde çalıştığımızı düşünüyorum. Bu büyüklükteki kurumda bu kadar organize çaba gösteren hocalarımızla tanıştım, güzel dostluklar edindim. Anlamadığım konuları bilir hale geldim. Umuyorum ki az hata yapmışızdır, az gönül kırmışızdır. Aynı ekip ruhuyla Ege Üniversitesi için çalışılacağınızdan eminim\" dedi. HOCA OLARAK AYDRILDI, REKTÖR OLARAK DÖNDÜ Ege Üniversitesi\'nde 1982 yılından bu yana öğretim üyeliği görevinde bulunan AK Parti eski Milletvekili Prof. Dr. Necdet Budak ise, konuşmasına, \"Yıllar önce dersliklerinde okuduğumuz sonrasında da ülkem adına hizmet etmek için beni Ankara\'ya uğurlayan üniversiteme vefa borcumu ödemek için rektör olarak döndüm\" sözleriyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'a da teşekkür eden Budak, 15 Temmuz vurgusu da yaptı. Kimi tarihlerin insanların ve ülkelerin tarihlerinde dönüm noktası niteliği taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Necdet Budak, \"15 temmuz 2016 tarihinde işte böyle bir gün yaşadık. Bir taraftan ülkemiz uğruna gözünü kırpmadan, cesaretle, dik duruşla, kanımızla, canımızla bedel öderken, öte yandan da tüm dünyaya vatanımızı ne kadar sevdiğimizi, demokrasiden, milli iradenin egemenliğinden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha gösterdik\" diye konuştu. 15 Temmuz darbe girişimi sürecinin üniversitelerine de zarar verdiğini söyleyen Necdet Budak, \"Ancak moral ve motivasyonumuz kaybetme lüksümüz yok. Üniversitemizin yaralarını sarmak ve geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyebilmek için bu üniversiteyle ayağa kaldırma görevi yine bize düşüyor. Rektörlük benim için hizmet ve sorumluluk makamıdır. Dileğim odur ki, üniversitenin tüm fertleri bu sorumluluğu benimle omuz omuza vererek paylaşacaktır. Üniversiteyi birlikte yöneteceğiz. Sorunlara ortak akılla yaklaşacağız. Kurumsal iklim oluşturacağız\" dedi. Konuşmalardan sonra Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, cübbesini yeni rektör Prof. Dr. Necdet Budak\'a giydirdi.