(Görüntülü Haber) Ege Üniversitesi taşeron işçilerinden, işten çıkarmalara tepki

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı\'nın hizmet satın aldığı taşeron şirket bünyesinde çalışan işçiler, yıl sonunda 57 arkadaşlarının işten çıkarılacağının, kalan işçilerin de ücretlerinin düşürüleceğinin kendilerine bildirildiğini belirterek, üniversite önünde basın açıklamasıyla bu duruma tepki gösterdi. Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren şirkette taşeron olarak çalışan yaklaşık 100 işçi, üniversite giriş kapısı önünde basın açıklaması yaptı. Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı eyleme katılan işçiler, ellerinde \'İşçi çıkışlarına, ücret farklılıklarına dur de\', \'Yaşasın örgütlü mücadelemiz\' ve \'Ege Üniversitesi Rektörlüğü işçi kardeşlerimizin işine, ekmeğine göz koymuştur. Ege işçisi yalnız değildir\' yazılı pankartlar taşıdı. Sık sık \'Bu daha başlangıç mücadeleye devam\', \'Direne direne kazanacağız\', \'İş ekmek yoksa barış da yok\' ve \'Yaşasın sınıf dayanışması\' sloganları atan grup adına basın açıklaması yapan Genel İş Sendikası 7 No\'lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu, şunları söyledi: \"Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, ekonomik problemleri ve bütçesel nedenleri bahane ederek 31 Aralık 2017\'de sona erecek ve 2018 yılında yenilenecek olan hizmet alım ihalesinde çalışan mevcut 501 işçi arkadaşımız olmasına karşın, 444 kişilik bir planlamada bulunmuş ve ücretlerde de büyük oranlarda düşüş yapmayı hedeflemiştir. Planlanan bu durum gerçekleştiği taktirde 57 işçi arkadaşımız işsiz kalacak. Birçok emekçi arkadaşımızın ücretlerinde düşüşler yaşanacak. Yeterince zor şartlarda büyük bir özveriyle ve düşük ücretlerle çalıştırılan işçilerimiz, birden işten çıkarılmak ve ücretlerin daha da düşürülmek istenmesiyle karşı karşıya kalmıştır.\" Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.