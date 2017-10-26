(Görüntülü Haber) Efsane futbolcular, genç hükümlülerle buluşmak için Van'da

Behçet DALMAZ- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-TÜRK Futbolu\'nun efsane 5 ismi, Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın hayata geçirdiği \'Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor\' projesi kapsamında Van\'a geldi. Türk Futbolu\'nun efsane isimleri ve eski milli futbolcular Ali Gültiken, Semih Yuvakuran, Hasan Şaş, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin, Van M Tipi Kapalı Cezaevi\'nde düzenlenecek olan panel öncesi, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin\'i makamında ziyaret etti. Proje ile ilgili açıklama yapan Ali Gültiken, Gençlik Spor Bakanlığı\'nın hayata getirdiği \'Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor\' projesi kapsamında Van\'a cezaevindeki hükümlülerle buluşmaya geldiklerini belirterek şöyle dedi: \"Sayın Başsavcımıza çok teşekkür ediyoruz bizleri kabul ettiği için. Projemizin amacı,gençlerimize, çocuklarımıza dokunmak, yeni ufuklar açmak. Tabi ki; cezaevindeki belki hayatın içerisinde olmama şansızlığı olan bu gençlerimizin, bundan sonraki hayatlarında, daha iyi yere sevk etmelerini, onları topluma kazandırmalarına bu proje ile yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Bu projenin içerisinde yer aldıkları için. Bu işin asıl mimarı Sayın Başsavcımızdır. Kendisine misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.\" Futbolcular, Van M Tipi Kapalı Cezaevi\'nde bugün düzenlenecek olan panelde, cezaevindeki hükümlülere, futbol tercübelerini anlatıp, sorularını yanıtlayacak. Futbolcular, daha sonra cevaevindeki genç hükümlülerle bir dostluk maçı yapacak.