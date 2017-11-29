(Görüntülü Haber) Efsane boksör Seyfi Tatar mezarı başında anıldı

MİTHAT ABAKAN/MANAVGAT (ANTALYA), (DHA) Milli boksör Seyfi Tatar vefatının ikinci yıldönümünde Antalya\'nın Manavgat ilçesinde mezarı başında törenle anıldı. Manavgat\'ta 2015 yılında vefat eden, 1967- 72 yılları Türkiye şampiyonu 1967, 69, 71, 72 ve 73 yıllarında Balkan Şampiyonu, 1967 ve 1969 Avrupa, 1967 ve 1971 Akdeniz Oyunları\'nda gümüş madalya sahibi Türk spor tarihinin ve boks tarihinin unutulmaz isimlerinden Seyfi Tatar, ölümünün ikinci yıldönümünde mezarı başında anıldı. Kavaklı mezarlığında düzenlenen törene Seyfi Tatar\'ın ailesi, Manavgat Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya, Boks Federasyonu İl Temsilcisi Cumhur Asilkefeli ve Seyfi Tatar\'ın arkadaşlarından oluşan az sayıda kişi katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende önce Seyfi Tatar\'ın özgeçmişi okundu. Manavgat Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya, Seyfi Tatar\'ın Türk boksu için çok önemli olduğunu ve yeni nesle tanıtılması gerektiğini söyledi. Karakaya, \"Böyle efsanevi bir boksörü iyi anlamak lazım, gençlerimize iyi anlatmak lazım. Genç nesillere, antrenörlere anlatmamız gerektiğini düşünüyorum\" dedi. Törende daha sonra Seyfi Tatar\'ın mezarı başında Kuran tilaveti yapıldı ve dua edildi.